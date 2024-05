Guerra a Gaza, Usa sospendono consegna bombe a Israele. LIVE

Gli Stati Uniti hanno sospeso la consegna di un carico di bombe dopo la mancata risposta di Israele alle "preoccupazioni" di Washington in merito all'annunciata offensiva su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha detto un alto funzionario militare americano. "Abbiamo sospeso la consegna di una spedizione di armi" a Israele "la scorsa settimana: si tratta di 1.800 bombe da 910 chili e 1.700 bombe da 225 chili", ha detto la fonte dell'amministrazione Biden coperta da anonimato. Israele isola la Striscia di Gaza prendendo il controllo del valico di Rafah, al confine con l'Egitto. Chiusi anche quelli di Erez e Kerem Shalom. Usa e Onu chiedono di riaprirli immediatamente. Un convoglio di aiuti umanitari dalla Giordania è stato attaccato da coloni israeliani in Cisgiordania, secondo Amman. Almeno sette persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano che stanotte ha colpito una casa nella città di Gaza, secondo fonti ospedaliere locali.





