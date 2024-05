"La Tunisia invita tutti i popoli liberi del mondo a rimanere uniti contro il genocidio e gli sfollamenti forzati perpetrati dalle forze di occupazione sioniste ed esorta tutti i Paesi del mondo a fermare immediatamente questo massacro, soprattutto perché l'entità occupante persiste nella sua arroganza e criminalità, in flagrante violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario, e si prepara a commettere un grande massacro davanti agli occhi del mondo contro oltre un milione e mezzo di palestinesi nella città di Rafah". Lo afferma il ministero degli Esteri tunisino in un comunicato. "La Tunisia riafferma il suo sostegno incondizionato al fraterno popolo palestinese nella sua lotta per recuperare i suoi diritti legittimi, inalienabili e non obsoleti, così come la sua posizione ferma e di sostegno nei confronti dei fratelli palestinesi per la creazione di uno Stato pienamente sovrano in tutta la terra di Palestina, con capitale Gerusalemme - Al-Quds", aggiunge la nota.