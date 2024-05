La premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Roma il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, arrivato a Palazzo Chigi poco prima di pranzo. L’incontro è stato annunciato negli scorsi giorni, dalla stessa Alleanza. “La visita ufficiale del segretario generale Stoltenberg in Italia rientra nelle sue regolari consultazioni con i leader e gli alti funzionari alleati. Fornirà l’opportunità di discutere una serie di questioni dell’agenda della Nato, mentre continuiamo a prepararci per il prossimo vertice dei leader alleati che si terrà a Washington D.C. questo luglio”, ha riferito un funzionario. Nessun altro dettaglio particolare è emerso per il momento, se non che non ci sarà alcuna “opportunità con i media”.

Le spese militari: il nodo del 2% del Pil

Centrale il tema della spesa militare, come scrive AdnKronos: da tempo la Nato chiede agli Stati membri di raggiungere il 2% del Pil. Obiettivo condiviso dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che però per il suo raggiungimento ha mantenuto la data del 2028, già fissata dai precedenti esecutivi. Tardi, per l'Alleanza.

La guerra in Ucraina

Poi ci sono gli altri grandi dossier, come la guerra in Ucraina. Da un lato cresce la tensione tra il Cremlino e il fronte dell'Occidente, con lo spettro di un coinvolgimento diretto nello scontro che alcuni Paesi - Francia in testa - continuano a evocare sempre più frequentemente. Dall'altro i prossimi passi sul fronte di guerra restano un'incognita: Kiev chiede di sbloccare più aiuti militari e di farlo in fretta.