Ue, Meloni lascia la guida del ECR: Morawiecki è il nuovo presidente

L'ex premier polacco Mateusz Morawiecki è stato eletto presidente del partito europeo dei Conservatori e riformisti. Morawiecki è stato votato all'unanimità dal consiglio di Ecr riunito a Bruxelles. Tre, invece, i vicepresidenti eletti: Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia, la francese Marion Marechal di Identitè-Libertès e il romeno George Simion dell'Alleanza per l'unione dei romeni. Antonio Giordano è stato confermato come segretario generale del partito, mentre il presidente del gruppo di Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, è stato eletto presidente della fondazione politica New Direction, think tank del partito.



"E' tempo che qualcun altro guidi la nostra famiglia politica. E sono davvero felice che il mio amico Mateusz Morawiecki abbia deciso di raccogliere questa testimonianza e di essere il prossimo presidente del partito Ecr". Lo ha dichiarato - a quanto si apprende - la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla riunione del Partito Ecr. "E' un politico di valore e un uomo leale, ha l'alto livello necessario per rappresentare al meglio il nostro messaggio all'estero, ha l'esperienza giusta per guidare e gestire il nostro partito, insieme ai vicepresidenti che eleggerete e a tutti i membri del Consiglio. Sono convinta che sia la migliore scelta possibile e gli faccio i miei migliori auguri. Lo stesso voglio augurare al nostro nuovo presidente entrante di New Direction, insieme ai suoi vicepresidenti e a tutta la squadra", ha aggiunto.

"Siate certi che continuerò a fare la mia parte per rendere il nostro partito europeo più forte, più unito e più influente, dentro e fuori l'Europa. Perché questo è il modo migliore che conosciamo per dare ai nostri cittadini le risposte giuste alle loro speranze. Continueremo a dare il massimo per questo obiettivo, e sono sicura che ci riusciremo". Lo ha dichiarato - a quanto si apprende - la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla riunione del Partito Ecr. "Voglio ringraziare tutti voi anche perché, al termine del mio primo mandato statutario, quando mi sono dichiarata disponibile a un passaggio di consegne a causa del crescente numero di impegni istituzionali, mi avete chiesto all'unanimità di rimanere in carica, per guidare la nostra famiglia politica attraverso e oltre il rinnovamento delle istituzioni europee. Un mandato che ho portato avanti con la stessa dedizione di sempre e credo che abbiamo ottenuto ottimi risultati per la nostra famiglia politica", ha raccontato la leader italiana. "Come ho scritto nella mia lettera di dimissioni, è stato un onore e un privilegio per me servire come presidente del nostro partito. Insieme, abbiamo dato voce a decine di milioni di cittadini europei, sempre a favore dei valori di libertà, sovranità nazionale, sicurezza e coesione sociale. Inoltre, abbiamo coltivato relazioni e favorito gli scambi con i conservatori extraeuropei e d'oltreoceano, grazie alle centinaia di politici, accademici, giornalisti e amici conservatori che hanno partecipato agli eventi del partito Ecr. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo costruito e delle pietre miliari che abbiamo raggiunto", ha evidenziato Meloni.