Elezione giudici Corte Costituzionale, oggi il voto in Parlamento

Il governo lavora a un accordo al fotofinish con le opposizioni per la nomina dei 4 nuovi giudici della Consulta. Il Parlamento è convocato oggi alle ore 13 in seduta comune per la votazione. Spuntano i nomi di Luciani e Garofoli

Il Parlamento è convocato in seduta comune alle 13 per l'elezione dei quattro giudici mancanti della Corte costituzionale. Governo e opposizioni lavorano per chiudere un accordo al fotofinish, ma se lo stallo non dovesse risolversi nelle prossime ore sarà inevitabile il ricorso a un nuovo scrutinio (che sarebbe il 14esimo). L'obiettivo della maggioranza è chiudere questa lunga querelle, su cui non sono mancati i richiami del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'urgenza è legata anche alla necessità di ricostituire il plenum della Consulta entro lunedì, quando si riunirà in camera di consiglio sull' ammissibilità dei referendum sull'Autonomia .

Per questo si sono intensificati i contatti fra maggioranza e opposizioni per definire i quattro candidati su cui far convergere almeno i 363 voti richiesti (3/5 dei parlamentari), per cui è inevitabile un accordo bipartisan. Alla vigilia dello scrutinio, il tema è stato affrontato a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi in uno dei frequenti vertici del lunedì dei leader della coalizione di governo. Si cerca una soluzione, spiegano fonti di governo, per evitare l'ennesima fumata nera. E tutti concordano che almeno uno dei quattro giudici debba essere una donna. Se invece non si trovasse un’intesa, non è esclusa una riconvocazione del Parlamento a breve, si pensa già giovedì.

I nomi che circolano

Il primo nome in quota centrodestra non è in discussione, Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della premier Giorgia Meloni. E viene dato per blindato anche quello proposto dalle opposizioni, il costituzionalista Massimo Luciani. Resta però un certo margine di incertezza sull'ennesimo tentativo del Parlamento di riempire i quattro seggi vacanti alla Consulta. Perché all'interno di Forza Italia, a cui spetta indicare il secondo nome in quota maggioranza, ci sono spinte contrastanti, per il senatore Pier Antonio Zanettin e per l'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli. O in alternativa il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. Dubbi che si ripercuotono sull'individuazione del quarto candidato, il cosiddetto tecnico, figura super partes condivisa.

La casella “tecnica”

Quello di Gabriella Palmieri Sandulli è un profilo che viene considerato anche tra i papabili per la casella di tecnico, anche se gli alleati di centrodestra hanno sollevato perplessità, e complessivamente la tributarista Valeria Mastroiacovo avrebbe più chance di sostegno bipartisan. L'idea di proporre Sandulli in quota FI guarda anche a uno scenario più ampio. Ed è accompagnata dall'ipotesi di proporre alle opposizioni di convergere su un tecnico più vicino all'area di centrosinistra come Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Mario Draghi, e prima con ruoli nei governi Letta, Monti e Prodi. L'idea di chi mette questa carta sul tavolo (di fatto garantire alle opposizioni due nomine su quattro, anziché una sola più una condivisa) è di provare a chiudere senza forzature la partita sulla Consulta.