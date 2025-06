Attacco Usa in Iran, Meloni segue la crisi: vertice con l'intelligence

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo con la massima attenzione la crisi in Iran, dopo l'attacco degli Usa contro tre siti nucleari (IL LIVEBLOG), e ha convocato per la mattinata una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell'intelligence. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Il ministro della Difesa Guido Crosetto intanto fa sapere di aver "già iniziato dall'altro ieri a prendere delle misure di protezione per mettere in sicurezza i contingenti italiani che non sono coinvolti e non sono neanche un obiettivo nella risposta iraniana". "Ci siamo limitati a spostare quelli la cui vicinanza a possibili obiettivi americani poteva destare problemi ha affermato nel corso dell'edizione straordinaria del Tg1 dopo l'azione americana in Iran.