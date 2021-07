Euro 2020, oggi Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. LIVE

Si gioca a Baku, in Azerbaigian, il primo dei due quarti di finale di oggi. Alle 18, scenderanno in campo due delle sorprese di questo torneo. Da un lato la Repubblica Ceca trascinata sin qui da Schick, ex Samp e Roma, autore di 4 reti a Euro 2020. Dall'altro lato la Danimarca che, dopo l'inizio choc dovuto al malore occorso a Eriksen nella partita contro la Finlandia, è riuscita a reagire alla grande. Alle 21, a Roma, di fronte l'Inghilterra, favorita, e l'Ucraina, che non ha nulla da perdere. Massima l'attenzione all'Olimpico e nei dintorni, alla luce dell'allarme per la variante Delta che continua a far registrare un gran numero di contagi in Gran Bretagna.