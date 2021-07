Europei 2021, stasera la sfida tra Italia e Belgio ai quarti. DIRETTA

È il giorno della sfida tra Belgio e Italia a Euro 2020. Gli Azzurri e i Diavoli Rossi si affrontano nel quarto di finale in programma stasera alle 21 a Monaco di Baviera (diretta su Sky Sport). L'Italia ci crede, anche se al varco c'è un avversario che è primo nel ranking mondiale. “Noi faremo la nostra partita, per vincere", ha detto Mancini nella conferenza stampa alla vigilia del match. Alle 18 – al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo – la Svizzera, reduce dal successo ai rigori contro la Francia, sfida la Spagna. Le vincenti di questi due quarti si affronteranno in semifinale il prossimo 6 luglio.

Lo speciale Europei

