Euro 2020, il tabellone degli ottavi di finale

In attesa degli ultimi 90 minuti dei gironi E ed F, sono 12 le squadre già qualificate agli ottavi. Fanno parte del tabellone le prime di ogni gruppo (per ora Italia, Belgio, Olanda e Inghilterra), le seconde e le quattro migliori terze. Si giocherà da sabato 26 a martedì 29 giugno

Si avvicinano gli ottavi di finale di Euro 2020, con la fase a eliminazione diretta del torneo. Le partite si giocheranno da sabato 26 a martedì 29 giugno. La fase a gironi si è quasi conclusa: mancano all’appello solo i gruppi E ed F, 90 minuti conclusivi che consegneranno tutte le 16 partecipanti sulla strada di Wembley. Le qualificate agli ottavi sono le squadre arrivate prime in ogni girone (per ora Italia, Belgio, Olanda e Inghilterra), le seconde classificate (Galles, Danimarca, Austria e Croazia) e le quattro migliori terze (sicure Svizzera e Repubblica Ceca).

Il tabellone

Ecco il tabellone del torneo. Già sicuri alcuni accoppiamenti, come l'Italia che sfida l'Austria e il Galles che affronta la Danimarca. Altrettanto certo che la Repubblica Ceca non sarà l'avversaria del Belgio agli ottavi, così come l'Olanda eviterà la Svizzera.