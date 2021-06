Euro 2020, oggi Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina. DIRETTA

Il tabellone dei quarti di finale di Euro 2020 si completa oggi con le ultime due sfide degli ottavi. Alle 18 a Wembley si sfidano Inghilterra e Germania, mentre alle 21 a Glasgow va in scena Svezia-Ucraina. Entrambe le partite sono visibili in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Ieri intanto è caduta una delle grandi favorite del torneo: la Francia è stata clamorosamente eliminata dalla Svizzera: dopo il 3-3 nei tempi regolamentari, gli elvetici hanno vinto ai rigori contro i campioni del mondo (HIGHLIGHTS). Decisivo l'errore dal dischetto di Mbappé. Nell’altra partita di lunedì 28 giugno, la Spagna ha superato 5-3 la Croazia ai supplementari (HIGHLIGHTS). Gli iberici incontreranno proprio la Svizzera ai quarti di finale. Sale anche l’attesa per la prossima partita dell’Italia, che dopo aver sconfitto l’Austria, venerdì affronterà il Belgio a Monaco di Baviera. Intanto crescono i timori per i contagi da variante Delta tra i tifosi (COVID, GLI AGGIORNAMENTI).

