Covid, timori per focolai di variante Delta tra i tifosi di Euro 2020

Aumenta la preoccupazione per la diffusione della mutazione tra i supporter delle Nazionali che viaggiano per l'Europa, in questa edizione itinerante del torneo. A San Pietroburgo, che ha già ospitato alcune partite e che sarà la sede di un quarto di finale, c'è stato il record di vittime. Decine di casi tra i finlandesi che hanno assistito alle partite della propria nazionale a Copenhagen. Diversi contagi anche in Danimarca

Il coronavirus contagia anche gli Europei e viaggia nel Vecchio Continente assieme ai tifosi, che in questa edizione itinerante si spostano per seguire la propria nazionale nelle 11 città ospitanti di Euro 2020 (LO SPECIALE). A preoccupare, come in generale in tutta Europa e nel mondo, è la variante Delta, che negli stadi di calcio, ora riaperti al pubblico, rischia di alimentare focolai. La situazione è particolarmente preoccupante a San Pietroburgo, una delle sedi di Euro 2020, che il 26 giugno ha riportato il più alto numero giornaliero di morti per Covid-19 in una città russa dall'inizio della pandemia (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).