Vance a Roma, il vicepresidente Usa è arrivato in Vaticano

Poco prima delle 10 la delegazione statunitense si è recata in Vaticano per incontrare il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Ieri Vance è stato a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con la premier Meloni, poi la second family è andata a San Pietro per il rito della Passione del Venerdì Santo. In serata la visita a Castel Sant'Angelo e una cena nella Roma notturna. Oggi invece previste tappe turistiche tra Colosseo, Fori Imperiali, Pantheon alla Scala Santa

Prosegue la visita in Italia del vicepresidente degli Usa JD Vance . Questa questa mattina, poco prima delle 10, è arrivato in Vaticano per incontrare il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. La delegazione Usa è transitata per via della Conciliazione per poi fare ingresso dall'Arco delle Campane, come accade nelle visite di Stato. Al momento non è previso, ma neanche escluso, un saluto con Papa Francesco. La zona intorno allo Stato Pontificio è blindata. I varchi sono chiusi anche per i pedoni. Si vedono solo piccoli gruppi di pellegrini incanalati nel percorso giubilare per la Porta Santa.

Il programma

Oggi, vigilia di Pasqua, Vance è in Vaticano. Nei mesi passati non sono mancate le polemiche tra il vice di Trump e la Chiesa cattolica, soprattutto in tema di immigrazione, ma non è un mistero che Vance speri anche in un incontro - per quanto fugace - con Papa Francesco, ancora convalescente dal lungo ricovero in ospedale, ma capace - come nel caso di Carlo e Camilla - di sorprese dell'ultimo minuto. Il resto della giornata sarà dedicato al turismo per le vie della Capitale e i luoghi simbolo del Giubileo, dal Colosseo all'affaccio sui Fori Imperiali, dal Pantheon alla Scala Santa. Domani infine la second family assisterà alla messa di Pasqua in una delle basiliche romane, San Paolo Fuori le Mura, e non si esclude anche una gita fuori porta per visitare Villa Adriana a Tivoli. In serata la partenza per proseguire il viaggio di famiglia in India, la terra delle radici di Usha.