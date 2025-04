Roma, JD Vance a San Pietro per i riti del Venerdì Santo

Dopo il bilaterale a Roma con la premier Giorgia Meloni, in cui hanno affrontato la questione dei dazi e dell'Ucraina, il vicepresidente statunitense si è recato nella basilica di San Pietro per prendere parte, insieme alla famiglia, alla celebrazione della Passione del Signore

JD Vance ha partecipato al rito del Venerdì Santo nella basilica di San Pietro a Roma. Dopo il bilaterale di oggi con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, per parlare della questione dei dazi e dell'Ucraina, il vicepresidente statunitense si è recato in Vaticano per prendere parte alla celebrazione della Passione del Signore, presieduta dal cardinale Claudio Gugerotti, delegato dal Papa. Vance, che è cattolico, è arrivato nella basilica di San Pietro insieme ala famiglia: la moglie Usha, una bambina in braccio, e gli altri due figli accanto alla mamma, e un ampio seguito.