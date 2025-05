Davigo, ricorso respinto: resta condanna per rivelazione di segreto

È stato respinto dalla Corte di Cassazione il ricorso straordinario presentato da Piercamillo Davigo, difeso dai suoi avvocati Franco Coppi e Davide Steccanella. Viene confermata quindi in via definitiva la condanna per rivelazione di segreto d’ufficio. I legali di Davigo puntavano a evidenziare l’incongruenza tra le tre sentenze precedenti – primo grado, appello e Cassazione – che, pur giungendo tutte alla condanna, offrivano motivazioni differenti sulla responsabilità del loro assistito.