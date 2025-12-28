A Terlizzi presepe senza Gesù Bambino come gesto contro le guerre

Il parroco: “Un mondo sempre più in frantumi”



In un messaggio diffuso sulla pagina Facebook della parrocchia, don Stragapede ha spiegato il significato dell’iniziativa: "Potrà mai nascere il Principe della Pace se abbiamo dichiarato guerra alla vita? Gli angeli che annunciano la pace portino guerra alla nostra sonnolenta tranquillità e al nostro complice silenzio, mentre il mondo sempre più in frantumi, si sfrattano popoli, si fabbricano armi, si militarizza la nostra cultura, la nostra terra, si condannano popoli alla fame e allo sterminio”. “Nella striscia di Gaza e in Israele sono stati ammazzati o lasciati morire oltre 16mila bambini sotto i 12 anni: una vera Strage degli Innocenti a opera di Erode - prosegue in post -. A quasi 4 anni dall'invasione dell'Ucraina, la vita di 2,4 milioni di bambini è sempre più a rischio, intrappolati o sfollati nel Paese. Si stima che siano 20mila i minori ucraini deportati in Russia. In Sudan i combattimenti hanno causato una delle peggiori crisi umanitarie a memoria d'uomo. Più di 60mila vittime e 11 milioni di persone costrette a lasciare le proprie case”.