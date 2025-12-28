A Terlizzi presepe senza Gesù Bambino come gesto contro le guerre

Bari, a Terlizzi il presepe senza Gesù Bambino come gesto contro le guerreCronaca
Nella chiesa di San Gioacchino, il parroco don Michele Stragapede ha scelto di lasciare vuota la mangiatoia del presepe come gesto simbolico contro le guerre in corso nel mondo. Una decisione condivisa con un artista locale, che ha portato a non collocare Gesù Bambino nello spazio allestito davanti all’ingresso della chiesa
A Terlizzi, in provincia di Bari, don Michele Stragapede ha scelto di lasciare vuota la mangiatoia del presepe nella chiesa di San Gioacchino come atto simbolico contro le guerre in corso nel mondo. Una decisione, condivisa con un artista locale, che ha portato a non posare Gesù bambino nello spazio dedicato nel presepe installato davanti l'ingresso della Chiesa.
Il parroco: “Un mondo sempre più in frantumi”
In un messaggio diffuso sulla pagina Facebook della parrocchia, don Stragapede ha spiegato il significato dell’iniziativa: "Potrà mai nascere il Principe della Pace se abbiamo dichiarato guerra alla vita? Gli angeli che annunciano la pace portino guerra alla nostra sonnolenta tranquillità e al nostro complice silenzio, mentre il mondo sempre più in frantumi, si sfrattano popoli, si fabbricano armi, si militarizza la nostra cultura, la nostra terra, si condannano popoli alla fame e allo sterminio”. “Nella striscia di Gaza e in Israele sono stati ammazzati o lasciati morire oltre 16mila bambini sotto i 12 anni: una vera Strage degli Innocenti a opera di Erode - prosegue in post -. A quasi 4 anni dall'invasione dell'Ucraina, la vita di 2,4 milioni di bambini è sempre più a rischio, intrappolati o sfollati nel Paese. Si stima che siano 20mila i minori ucraini deportati in Russia. In Sudan i combattimenti hanno causato una delle peggiori crisi umanitarie a memoria d'uomo. Più di 60mila vittime e 11 milioni di persone costrette a lasciare le proprie case”.
Leggi anche
Caltabellotta, un intero paese diventa presepe vivente
Natale 2025, da Jesolo a Custonaci: i 10 presepi più belli d'Italia
Dal presepe di ghiaccio-omaggio a san Carlo Acutis a Massa Martana, in Umbria, a quello allestito sulle barche nel Porto Canale Leonardesco di Cesenatico passando ancora per la Natività in sabbia ispirata al Cantico delle creature di San Francesco, a Jesolo, e per quella realizzata con 17mila lampadine sulla collina di Manarola, nelle Cinque Terre. Dall'Emilia Romagna alla Basilicata, ecco i presepi più suggestivi del Bel Paese a cura di Costanza Ruggeri