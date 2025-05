Delitto di Garlasco, Ordine Avvocati richiama al decoro legale Sempio

"Alla luce della rinnovata attenzione mediatica sulla vicenda dell'omicidio di Garlasco - si legge in una nota - l'Ordine degli Avvocati intende richiamare l'attenzione sull'importanza del rispetto dei principi deontologici che regolano i rapporti tra l'avvocatura, i mezzi di informazione e i social network" ascolta articolo

Sul clamore mediatico della nuova indagine sul caso Garlasco, sulle numerose interviste televisive e sulle esternazioni via social come il post (su profilo privato) “Guerra dura senza paura, Cpp (Codice procedura penale) we love you” di Angela Taccia, una dei legali dell'indagato Andrea Sempio, interviene l'Ordine degli avvocati di Milano con un richiamo al rispetto del codice deontologico. "Non ho nessun problema con l'Ordine degli Avvocati di Milano, non mi è stato contestato nessun illecito deontologico e, in queste ore, ho ricevuto moltissima solidarietà dai colleghi" commenta all'AGI l'avvocata Taccia.

Andrea Sempio esce dalla caserma dei Carabinieri Montebello di via Vincenzo Monti accompagnato dai suoi avvocati

La nota dell'Ordine degli Avvocati "Il nostro Codice deontologico - scrive in un comunicato l'Ordine - impone all'avvocato che rilasci dichiarazioni pubbliche o interagisca con i media o utilizzi i social network l'obbligo di assumere un comportamento riservato, sobrio e misurato a tutela del decoro e della dignità dell'avvocatura". E ancora: ogni forma di "protagonismo o spettacolarizzazione mediatica risulta non solo inopportuna, ma contraria ai valori fondanti della professione forense". L'Ordine ribadisce "pertanto il dovere degli avvocati di evitare comportamenti che possano, anche solo indirettamente, ledere la fiducia dei cittadini nella funzione difensiva e nel ruolo di garanzia dell'avvocato, ricordando che il prestigio dell'avvocatura si fonda sull'autorevolezza, non sull'esposizione mediatica".