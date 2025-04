Veglia Pasqua, omelia scritta dal Papa: Diventare messaggeri speranza

Il cardinale Re ha presieduto la messa e letto l’omelia scritta da Bergoglio: “La risurrezione del Signore non risolve tutto in maniera magica”. E ancora: “Tutta la nostra vita può essere presenza di speranza. Per quelli che si sono arresi o hanno la schiena curva sotto i pesi della vita, per i poveri e gli oppressi della Terra, per le donne umiliate e uccise, per i bambini mai nati e per quelli maltrattati, per le vittime della guerra”. Nel pomeriggio Francesco, a sorpresa, è andato nella basilica per pregare

È in corso in Vaticano la messa della Veglia di Pasqua, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, delegato dal Papa. Francesco ha scritto l'omelia, che è stata letta dal cardinale Re durante la celebrazione. Nel pomeriggio il Pontefice, sulla sedia a rotelle, si è recato nella basilica di San Pietro per pregare.

L'omelia scritta dal Papa

Durante la messa, il cardinale Re ha letto l’omelia che è stata scritta da Francesco. "La Risurrezione è simile a piccoli germogli di luce che si fanno strada a poco a poco, senza fare rumore, talvolta ancora minacciati dalla notte e dall'incredulità", ha sottolineato il Papa nel testo. Bergoglio ha messo in evidenza anche la bellezza di "una fede umile, priva di ogni trionfalismo". "Questo 'stile' di Dio – ha scritto il Papa – ci libera da una religiosità astratta, illusa dal pensare che la risurrezione del Signore risolva tutto in maniera magica. Tutt'altro: non possiamo celebrare la Pasqua senza continuare a fare i conti con le notti che portiamo nel cuore e con le ombre di morte che spesso si addensano sul mondo. Cristo ha vinto il peccato e ha distrutto la morte ma, nella nostra storia terrena, la potenza della sua Risurrezione si sta ancora compiendo. E questo compimento, come un piccolo germoglio di luce, è affidato a noi, perché lo custodiamo e lo facciamo crescere".

“Diventare messaggeri di speranza”

La Pasqua porta con sé un messaggio di speranza anche in un momento in cui sembrano prevalere "le ombre del male", ha scritto ancora il Pontefice. "Quando sentiamo ancora il peso della morte dentro il nostro cuore, quando vediamo le ombre del male continuare la loro marcia rumorosa sul mondo, quando sentiamo bruciare nella nostra carne e nella nostra società le ferite dell'egoismo o della violenza – ha spiegato Papa Francesco nel testo dell'omelia –, non perdiamoci d'animo, ritorniamo all'annuncio di questa notte: la luce lentamente risplende anche se siamo nelle tenebre; la speranza di una vita nuova e di un mondo finalmente liberato ci attende; un nuovo inizio è possibile, perché Cristo ha vinto la morte". Poi Bergoglio ha invitato a "diventare messaggeri di speranza, costruttori di speranza mentre tanti venti di morte soffiano ancora su di noi". Ha invitato a "parole", "piccoli gesti quotidiani", "scelte ispirate al Vangelo". "Tutta la nostra vita può essere presenza di speranza. Vogliamo esserlo", ha scritto il Papa nell'omelia letta dal cardinale Re, "per quelli che si sono arresi o hanno la schiena curva sotto i pesi della vita", "per tutti i poveri e gli oppressi della Terra; per le donne umiliate e uccise; per i bambini mai nati e per quelli maltrattati; per le vittime della guerra. A ciascuno e a tutti portiamo la speranza della Pasqua!".