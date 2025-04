Vaticano: Papa desidera essere presente domani a Urbi et Orbi pasquale

La messa di Pasqua in Piazza San Pietro domani sarà celebrata dal card. Angelo Comastri, delegato dal Papa. Alla benedizione Urbi et Orbi - come segnala il libretto con lo svolgimento della celebrazione pasquale di domani - viene inserito anche il Papa, secondo i suoi desiderata. Naturalmente bisognerà attendere domani per capire se il Pontefice potrà farlo