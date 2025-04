Papa Francesco nel carcere di Regina Coeli per messa con i detenuti

Papa Francesco è arrivato nel carcere di Regina Coeli a Roma. Oggi 17 aprile è Giovedì Santo e come sempre Francesco ha deciso di trascorrerlo fuori dal Vaticano, con persone in difficoltà. Era stato nello stesso carcere già nel Giovedì Santo del 2018. Allora celebrò la messa in Coena Domini, con il tradizionale rito della lavanda dei piedi a 12 detenuti. Ancora non è chiaro come si svolgerà la visita di oggi: potrebbe trattarsi di una semplice preghiera insieme ai carcerati, ai quali il pontefice dovrebbe distribuire dei Vangeli in dono. In mattinata è stata invece celebrata in Vaticano la messa del Crisma, la prima del Triduo che accompagna verso la Pasqua, alla quale hanno preso parte 1.800 sacerdoti oltre ad un'ottantina tra vescovi e cardinali.