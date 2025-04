Via Crucis al Colosseo, Papa Francesco ha preparato le meditazioni

La salute del Papa, che continua la sua convalescenza a Casa Santa Marta, continua a migliorare: ne è segno anche il fatto che nelle ultime uscite non aveva le cannule per la somministrazione di ossigeno. È in miglioramento - ha riferito oggi la Sala stampa vaticana - dal punto di vista motorio, respiratorio e per quanto riguarda l'uso della voce. Il Pontefice continua la sua attività con incontri di lavoro, in particolare con alcuni superiori di Curia, tra i quali ieri il prefetto per le Cause dei santi, cardinal Marcello Semeraro. È stato lo stesso Papa Francesco a preparare i testi per le meditazioni della tradizionale Via Crucis che si svolgerà venerdì sera al Colosseo. Il rito del venerdì santo sarà presieduto dal cardinale Baldassarre Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma. I testi del Papa verranno pubblicati lo stesso venerdì.

Proseguono le teraprie motorie e respiratorie

Intanto, il Pontefice continua le terapie, soprattutto dal punto di vista motorio, respiratorio e per l'uso della voce. A proposito dell'ossigeno, ha spiegato la Sala stampa vaticana, ci sono tempi più lunghi in cui Francesco riesce a stare senza la somministrazione: gli alti flussi restano un uso residuale, di notte, ma solo all'occorrenza e a scopo principalmente terapeutico. Il Papa vede con regolarità il suo medico referente in Vaticano, Luigi Carbone, ma a proposito della sua volontà espressa all'uscita dal Gemelli di incontrare tutta l'equipe che l'ha avuto in cura, al momento non ci sono indicazioni su quando questo potrà avvenire.