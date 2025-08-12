Alto Adige, tragedia in Alta Val Passiria: muoiono padre e figlio

Esplora tutte le offerte Sky
Alto Adige, tragedia in Alta Val Passiria: padre e figlio muoiono precipitando

Cronaca

Grave incidente sulle montagne dell'Alta Val Passiria in Alto Adige. Padre e figlio sono morti dopo essere precipitati in alta montagna sopra l'abitato di Plan in Passiria. Le ricerche erano scattate ieri sera a seguito del mancato rientro dei due a casa. Le vittime sono originarie di San Martino in Val Passiria

Due escursionisti, padre e figlio, hanno perso la vita in Val Passiria (Alto Adige) dopo una caduta avvenuta durante un'escursione in quota. Il drammatico incidente si è verificato  a circa 2.600 metri di altitudine, sotto il bivacco Pixner. Le ricerche erano scattate ieri sera a seguito del mancato rientro dei due a casa. Le vittime sono originarie di San Martino in Val Passiria. 

I due corpi senza vita sono stati ritrovati

Verso le 2 di notte, non molto distante dal bivacco 'Josef Pixner' noto negli ambienti alpinistici nella dizione tedesca, 'Rauhjoch-Biwak'. Secondo le prime informazioni, Martin Gufler, 25 anni, e suo padre Karl Josef Ilmer, 67 anni, entrambi residenti a San Martino in Passiria, sono precipitati su un tratto difficile non distante dall'Alta Via 'Tiroler Hohenweg'. Nella serata di ieri i familiari, preoccupati del mancato rientro dall'escursione del padre e del figlio, hanno dato l'allarme. Impegnati nelle ricerche il Soccorso Alpino della Val Passiria (Plan, Moso e Plata), il Soccorso Alpino e sezione aerea della Guardia di Finanza, e i carabinieri.

