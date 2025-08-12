Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Si tuffa nel lago Sinizzo e non riemerge: morto 21enne in Abruzzo

Cronaca
©Ansa

Il ragazzo, in gita con il fratello e alcuni amici, si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non è più riemerso, probabilmente a causa di una congestione. L'episodio è accaduto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato niente da fare

ascolta articolo

Un giovane studente di 21 anni dell'università di Pisa è morto annegato nel lago Sinizzo, a San Demetrio ne' Vestini, in provincia dell'Aquila. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, in gita con il fratello e alcuni amici, si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non è più riemerso, probabilmente a causa di una congestione. L'episodio è accaduto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco con sommozzatori, forze dell'ordine e carabinieri. A giugno un altro giovane residente all'Aquila, Rahmat Hussain, 21enne originario del Pakistan, era annegato nello stesso lago.

Cronaca: Ultime notizie

Inchiesta urbanistica Milano, Tribunale del Riesame annulla 2 arresti

Cronaca

Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato due arresti nell'ambito dell’inchiesta...

Una foto combo mostra. da sinistra, l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra e l'imprenditore Andrea Bezziccheri, initi rispettivamente ai domiciliari e in carcere lo scorso 31 luglio nell'inchiesta sull'urbanistica milanese. ANSA

Si tuffa nel lago Sinizzo e non riemerge: morto 21enne in Abruzzo

Cronaca

Il ragazzo, in gita con il fratello e alcuni amici, si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non...

Alto Adige, tragedia in Alta Val Passiria: muoiono padre e figlio

Cronaca

Grave incidente sulle montagne dell'Alta Val Passiria in Alto Adige. Padre e figlio sono morti...

Camion a fuoco in A1, autostrada riaperta dopo operazioni dei vigili

Cronaca

L’autocisterna che trasportava Gpl è andata a fuoco intorno alle 17 di ieri a causa del...

Meteo, in arrivo improvvisi e forti temporali. Ecco dove

Cronaca

L’Italia è avvolta da un anticiclone africano di aria bollente che, nella giornata di oggi, ha...

Cronaca: i più letti