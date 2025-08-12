Si tuffa nel lago Sinizzo e non riemerge: morto 21enne in Abruzzo

Il ragazzo, in gita con il fratello e alcuni amici, si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non è più riemerso, probabilmente a causa di una congestione. L'episodio è accaduto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato niente da fare

Un giovane studente di 21 anni dell'università di Pisa è morto annegato nel lago Sinizzo, a San Demetrio ne' Vestini, in provincia dell'Aquila. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, in gita con il fratello e alcuni amici, si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non è più riemerso, probabilmente a causa di una congestione. L'episodio è accaduto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco con sommozzatori, forze dell'ordine e carabinieri. A giugno un altro giovane residente all'Aquila, Rahmat Hussain, 21enne originario del Pakistan, era annegato nello stesso lago.