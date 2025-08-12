Esplora tutte le offerte Sky
Bimbo scomparso in mare a Jesolo, recuperato corpo senza vita

Cronaca
©Ansa

Il ritrovamento del piccolo è avvenuto vicino ai frangiflutti a due metri di profondità è stato effettuato grazie alle strumentazione SONAR in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del fuoco in grado di rilevare elementi e tracce sui fondali

ascolta articolo

Intorno alle 3 i sommozzatori dei vigili del Fuoco hanno individuato e recuperato il corpo privo di vita del bambino di cui si erano perse le tracce ieri a Jesolo. Il corpo del piccolo si trovava adagiato sul fondo, poco lontano da dove si era tuffato. Il ritrovamento vicino ai frangiflutti a due metri di profondità è stato effettuato grazie alle strumentazione SONAR in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del fuoco in grado di rilevare elementi e tracce sui fondali. 

