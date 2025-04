Il Papa e il poncho argentino: cosa significa e perché lo ha indossato

Nonostante sia ancora convalescente , ma in ripresa, dopo i quasi quaranta giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, ieri Papa Francesco ha voluto fare una sorpresa. Infatti, ha deciso, senza avvisare nessuno, di andare a vedere di persona il frutto degli ultimi restauri nella basilica di San Pietro che si prepara, come tutte le chiese del mondo, ad accogliere i riti della Settimana Santa. Ha salutato i restauratori, per lo più donne, che apportavano gli ultimi ritocchi prima della presentazione, in programma oggi, della fine dei restauri alla stampa internazionale. Poi si è recato a pregare sulla tomba di San Pio X al quale Papa Francesco è molto devoto. Ma c’è qualcosa di particolare che è balzato agli occhi di qualcuno: il Pontefice non indossava l'abito bianco con la papalina ma, accompagnato dal fedele infermiere Massimiliano Strappetti, è apparso sulla sedia a rotelle ma con una “maglia della salute” bianca ed un particolare poncho grigio sopra i pantaloni neri.

“Tendere la mano ai poveri”

"Il poncho indossato dal Papa? È quello usato dai 'campesinos', le persone che lavorano la terra, gli agricoltori che portano avanti la fattoria - ha spiegato Mariano Russo, presidente dell'associazione Argentina per il mondo - È un segno per dire che tutti dovremmo metterci dalla parte dei poveri in qualche modo, tendere loro una mano, non dobbiamo lasciarli indietro. E poi è un capo che sicuramente rappresenta l'Argentina".

Un gesto che "fa bene a tutti"

“Un gran bel gesto di umanità che fa bene a tutti”, ha commentato anche Padre Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, ha espresso il proprio apprezzamento per il gesto del Papa, come detto, presentatosi nella Basilica di San Pietro “in borghese”. “Io – ha proseguito Bianchi - sono molto contento perché ancora una volta il Papa dà prova della sua umanità e del volere essere uomo e di togliersi ogni qualità ieratica. Non vuole sembrare un bassorilievo assiro come quei satrapi ieratici”, ha spiegato all’Adnkronos. Per Bianchi, l’immagine del Papa emersa è quella di “un uomo che si è presentato nella sua condizione di malattia, anche con dei calzoni neri e con un poncho e mi sembra che sia coerente con la sua umanità, mostrandosi uomo tra gli uomini. È un bel gesto che ha fatto, non ha desacralizzato il papato. Lo ha mostrato nella sua umanità cristiana. Una cosa che fa bene a tutti”, ha concluso.