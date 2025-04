Papa Francesco migliora, ecco come cambia il programma per Pasqua

La sala stampa vaticana ha dichiarato che le condizioni di salute del Santo Padre sono in miglioramento: trascorre “periodi prolungati senza l’ausilio dell’ossigeno”, con la somministrazione ad alti flussi “residuale e a fini terapeutici". La convalescenza intanto prosegue, sia con le terapie che con la fisioterapia. La messa delle Palme non sarà officiata dal Papa, ma dal cardinale Leonardo Sandri, mentre per i riti pasquali non ci sono ancora previsioni

Dopo la visita di ieri alla Basilica di San Pietro, sono positive le notizie sulla salute di Papa Francesco . Come dichiara la sala stampa vaticana, il Papa trascorre "periodi prolungati senza l'ausilio dell'ossigeno" e la somministrazione ad alti flussi "è residuale e a fini terapeutici". Per quanto riguarda la salute del pontefice, quindi, ci sono "miglioramenti che avete potuto notare con le uscite", anche se comunque "il Papa prosegue la convalescenza" con le terapie e la fisioterapia, sia motoria che respiratoria. In merito alla visita di ieri, "il Papa è stato contento di andare in basilica e incontrare le persone", ha dichiarato la sala stampa vaticana, riferendo che il Santo Padre stava facendo, accompagnato sulla sedia a rotelle, una passeggiata a Santa Marta "quando ha espresso il desiderio di andare a pregare in basilica".

I programmi per le Palme e i riti pasquali

Nonostante i miglioramenti, la messa delle Palme non verrà officiata dal Papa: Francesco ha infatti delegato il cardinale Leonardo Sandri di presiedere il rito. Su un’eventuale presenza del Santo Padre, la sala stampa vaticana al momento non formula previsioni. Lo stesso vale anche per quanto riguarda i riti della Settimana Santa, per i quali dipenderà anche “dal tempo”.

Gli incontri con la Curia

Ripresi, invece, gli incontri con la Curia: in questi giorni il Santo Padre ha incontrato alcuni membri della Segreteria di Stato, come mons. Edgar Pena Parra, mons Paul Richard Gallagher e mons. Luciano Russo, e alcuni Capi Dicastero nel suo appartamento al secondo piano di Santa Marta. Il predicatore della Casa Pontificia, padre Roberto Pasolini, ha aperto la sua predica di Quaresima per la Curia, nell'Aula Paolo VI, con "un saluto al Santo Padre che, ormai siamo certi, tra un po' sarà con noi, partecipe della vita della sua Chiesa".