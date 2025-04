Papa Francesco fa tappa a sorpresa nella Basilica di San Pietro

Papa Francesco si è recato a sorpresa nella basilica di San Pietro. È quanto si apprende da fonti vaticane. Nella serata di ieri il Santo Padre aveva ricevuto la visita sorpresa dei reali d'Inghilterra, in occasione del loro ultimo giorno a Roma prima di fare tappa Ravenna. Il Papa si è recato, intorno alle 12.30, in sedia a rotelle, nella basilica di San Pietro e si è diretto verso la Cattedra per verificare il risultato dei restauri, poi si è spostato - riferiscono all'Ansa fonti vaticane - alla tomba di San Pio X. Poi ha fatto ritorno a Casa Santa Marta. Proprio domani è in agenda una conferenza stampa per illustrare il risultato di questi ultimi restauri eseguiti in basilica dalla Fabbrica. Il Papa ha salutato le persone che erano presenti nella basilica di San Pietro e i restauratori che stanno svolgendo le ultime operazioni.