Vicenza, bambina di 10 anni ricoverata per meningite: condizioni serie

La piccola è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Arzignano dai genitori e qui i medici, dopo aver capito la gravità della situazione, hanno deciso il trasferimento nel centro specializzato della rianimazione pediatrica di Vicenza

Una bambina di 10 anni è stata ricoverata all'ospedale San Bortolo di Vicenza per una meningite di origine batterica, non contagiosa e non pericolosa per la popolazione. La piccola è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Arzignano dai genitori e qui i medici dopo aver capito la gravità della situazione hanno deciso il trasferimento nel centro specializzato della rianimazione pediatrica di Vicenza. Le condizioni della bimba, sottoposta a terapia antibiotica ad ampio spettro, rimangono serie, anche se sotto controllo, in attesa degli esami della microbiologia del San Bortolo per l'identificazione precisa del batterio.

