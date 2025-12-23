Individuato l'automobilista che aveva sparato a un gruppo di ciclisti

Potrebbe esser stato rintracciato il presunto responsabile dell'episodio avvenuto domenica scorsa a Peri (Verona). Sarebbe un 25enne del posto che alla guida della propria automobile e in fase di sorpasso sulla SS12 dell'Abetone e del Brennero, avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi verso gli stessi ciclisti

I Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese hanno individuato quello che potrebbe essere il presunto responsabile dell'episodio avvenuto domenica scorsa a Peri (Verona), quando dei colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi all'indirizzo di un gruppo di ciclisti del team S.C. Padovani. Secondo quanto potuto appurare, si tratta di un 25enne del posto che alla guida della propria automobile e in fase di sorpasso sulla SS12 dell'Abetone e del Brennero, avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi verso gli stessi ciclisti. Il gesto, secondo i militari dell'Arma, sarebbe riconducibile a futili motivi legati a contrasti sulle manovre.

Le indagini e la denuncia

La svolta potrebbe essere arrivata grazie ai carabinieri di Peri (Verona) e alla loro analisi dettagliata dei sistemi di lettura targhe, oltre che alla capillare attività informativa sul territorio. In particolare, le indagini si sono rivolte verso alcuni particolari dell'automobile tedesca di grossa cilindrata coinvolta, come un faro non funzionante, dettaglio questo che ha permesso di restringere il campo delle ricerche e focalizzare l'attenzione su un numero ristretto di possibili autori. E' stata inoltre individuata e sottoposta a sequestro l'arma utilizzata, una pistola a salve, che il giovane portava con sé, e che è stata ritrovata dai Carabinieri all'interno dell'abitacolo, posizionata sotto il pianale del bagagliaio, senza il tappo rosso obbligatorio. Anche questa situazione ha insospettito gli investigatori facendo supporre che l'indagato detenesse l'arma in maniera irregolare e non per scopo ludico. Il 25enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verona, per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose.