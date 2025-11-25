Bologna, ciclista 23enne travolta e uccisa da un camion

Una ragazza di 23 anni che viaggiava in bicicletta è morta, investita da un camion all'incrocio fra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni, alla periferia di Bologna. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale. I soccorritori del 118 sono arrivati in fretta, ma per la giovane ciclista, rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante, non c'era più nulla da fare.

L'impatto a una svolta del mezzo pesante

La giovane si chiamava Viola Mazzotti ed era originaria di Cervia (Ravenna). Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il mezzo pesante che l'ha investita appartiene a una ditta che effettua trasporti per i cantieri del tram e percorreva via dell'Arcoveggio dal centro con direzione periferia. Dai primi accertamenti, pare che la bicicletta percorresse la stessa via con medesima direzione, sulla pista ciclabile posta a destra della carreggiata. Giunto all'incrocio con via De Giovanni, l'autista del camion ha svoltato a destra entrando in collisione con la ciclista, finita sotto l'asse posteriore del mezzo.