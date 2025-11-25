Offerte Black Friday
Bologna, ciclista 23enne travolta e uccisa da un camion

I soccorritori del 118 sono arrivati in fretta, ma per la giovane ciclista, rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante, non c'era più nulla da fare

Una ragazza di 23 anni che viaggiava in bicicletta è morta, investita da un camion all'incrocio fra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni, alla periferia di Bologna. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale. I soccorritori del 118 sono arrivati in fretta, ma per la giovane ciclista, rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante, non c'era più nulla da fare.

L'impatto a una svolta del mezzo pesante

La giovane si chiamava Viola Mazzotti ed era originaria di Cervia (Ravenna). Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il mezzo pesante che l'ha investita appartiene a una ditta che effettua trasporti per i cantieri del tram e percorreva via dell'Arcoveggio dal centro con direzione periferia. Dai primi accertamenti, pare che la bicicletta percorresse la stessa via con medesima direzione, sulla pista ciclabile posta a destra della carreggiata. Giunto all'incrocio con via De Giovanni, l'autista del camion ha svoltato a destra entrando in collisione con la ciclista, finita sotto l'asse posteriore del mezzo. 

