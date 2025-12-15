Per 59% degli italiani furto è reato più temuto. L'aiuto degli allarmi

Nel 2024 i furti nelle abitazioni sono aumentati del 5,4% rispetto all’anno precedente, per un totale di 155.590. Sale anche la percentuale degli italiani che considera il furto il reato più temuto (59% contro il 48% del 2023), e il 28,6% - circa 14,5 milioni di persone - ne ha subìto almeno uno nel corso della vita. È quanto emerge dalla quarta edizione dell' Osservatorio sulla Sicurezza della Casa, realizzato da Verisure in collaborazione con il Censis e con il contributo del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno. I dati tuttavia indicano anche che il tema della sicurezza oggi va oltre la sola protezione dai furti, e si lega sempre di più alla vulnerabilità personale: uno scenario che sta portando il mercato di settore a evolversi per rispondere sempre di più alle esigenze degli italiani, con servizi completi in grado di intervenire in ogni situazione di emergenza.

I dati dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa

L’analisi infatti ha rilevato che i furti non sono l’unico timore degli italiani: il 46,8% ha paura di avere un malore in casa senza essere soccorso e il 33,3% teme gli incidenti domestici. Guardando ai giovani, il 39,4% delle persone fra i 18 e i 34 anni è impaurito all’idea di stare in casa da solo di notte (contro 18,2% degli over 65) e il 52,1% ha paura di uscire lasciando la casa incustodita (contro 35,3% degli over 65). Inoltre, nonostante l'88,9% degli italiani possieda già almeno un dispositivo di sicurezza, la percezione di insicurezza è aumentata. Un dato che evidenzia un gap tra "avere un prodotto" e "sentirsi davvero protetti". E una risposta emerge chiaramente: il 75,3% vuole "un servizio fatto di professionisti che li affianchino prima, durante e dopo il pericolo", non solo un dispositivo che suona.

L’anatomia dei furti in casa: mesi, orari e punti d’accesso

In molti pensano che i furti in casa siano più frequenti d’estate, quando le abitazioni rimangono vuote per molte settimane a causa delle vacanze. In realtà, spiega l’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa, sono novembre e dicembre i mesi più critici, complici le giornate corte, il buio che cala presto e le festività. Guardando al 2024, a novembre e dicembre i numeri indicano rispettivamente 19.931 e 18.393 furti (novembre risulta il mese con la cifra più alta dell’anno), contro i 12.792 di luglio e i 13.581 di agosto. La maggior parte delle intrusioni avviene di giorno (oltre il 50%) e quando la casa è vuota (72,6%), un fenomeno legato al ritorno alle routine lavorative pre-pandemiche. Il 31,7% dei furti avviene fra le 14 e le 20, il 20% fra le 7 e le 14. Per quanto riguarda invece i punti di accesso, il 46,4% dei malviventi entra nelle abitazioni dalle finestre o dalle porte-finestre, motivo per cui il 79,6% degli italiani pensa sia necessario dotarsi di un sistema multi-dispositivo e non concentrare la protezione solo sulla porta principale. Alla luce di tutti questi dati, emerge chiaramente l’importanza di scegliere sistemi professionali con monitoraggio H24, che garantiscono continuità tutto il giorno e tutto l’anno. Ma anche dotati di connessione a una Centrale Operativa H24 - che assicura una "presenza" professionale costante che verifica ogni segnale e interviene tempestivamente - e di approccio sistemico e protezione perimetrale con sensori su tutti gli accessi, rilevamento interno, deterrenza attiva, verifica e intervento umano.