Tredicesima 2025, in arrivo 52.5 miliardi entro Natale: come la useranno gli italianiCronaca
Quasi 5,2 miliardi di euro il valore dei consumi generati dalla tredicesima 2025 con una crescita del 2% rispetto allo scorso anno. La stima è del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. La dinamica dei consumi natalizi, al netto dell'inflazione, sale dell'1,4% nel confronto con il 2024
Nelle tasche degli italiani stanno per arrivare 52,5 miliardi di tredicesime con un aumento dell'1,2 sul 2024 ma solo uno su due la userà per i regali, mentre cresce la quota di chi la destina al risparmio e alle spese obbligate. E' quanto emerge da un sondaggio Ipsos Confesercenti sull'utilizzo della mensilità aggiuntiva, in arrivo per circa 36 milioni di italiani pensionati e dipendenti.
Confesercenti-Ipsos: cresce quota destinata al risparmio
Il 50% indica i regali come destinazione prioritaria, con una punta nel Mezzogiorno (59%). Accanto ai doni, tengono le altre spese festive (22%) e i viaggi (23%). Ma cresce anche la componente prudenziale: il 31% userà la tredicesima per incrementare il risparmio e il 20% la destinerà a bollette e pagamenti arretrati. A questa linea di cautela si affiancano altre spese obbligate e voci di gestione del bilancio: l'11% la userà per pagare mutui o finanziamenti e il 14% per la salute. Restano poi quote non trascurabili di utilizzo "funzionale": il 21% indica spese per la casa, il 18% altri acquisti di beni o servizi e il 9% la destinerebbe a investimenti. Anche i saldi entrano già nei piani: il 27% prevede acquisti a gennaio usando risorse della tredicesima.
Una quota del 5% dichiara di non aver ancora deciso
"La tredicesima - spiega Confesercenti- tiene insieme due Italie: quella che fa partire le spese di fine anno e quella che prova a mettere ordine nei conti. È un segnale chiaro: l'aumento dell'occupazione, da solo, non basta se i redditi reali restano compressi e il lavoro, dipendente e autonomo, continua a impoverirsi. Per rimettere in moto i consumi in modo stabile bisogna accelerare il recupero potere d'acquisto, riducendo il peso fiscale e sostenendo la contrattazione di qualità".
Quali sono i regali e quanto si spende per Natale?
Dai risultati del sondaggio realizzato attraverso i social (352 rispondenti) da Confcommercio Milano, Monza, Lodi e Brianza, emerge che i soldi per la tredicesima verranno soprattutto impiegati (risposta multipla) per spese relative alla casa e alla famiglia, per i regali di Natale e per pagare tasse e bollette. Nei prodotti e servizi che possono essere regalati per Natale emergono: capi d'abbigliamento, prodotti enogastronomici, libri ed ebook, giocattoli e prodotti per la cura della pelle. Budget di spesa: tra i 100 e i 300 euro per il 36% e fra i 300 e i 500 euro per il 29%; meno di 100 euro per il 16% e tra i 500 e i 1.000 euro per il 15%. Il 4% spenderà oltre i 1.000 euro.
Dove si effettuano gli acquisti natalizi?
Su Internet per il 35%; nella distribuzione organizzata per il 30%; nei punti vendita di prossimità per il 29%, in outlet/spacci aziendali il 6%. Sempre dai risultati del sondaggio: il 91% trascorrerà Natale prevalentemente nella propria abitazione (prima o seconda casa). Il 9% viaggia: in Italia (55%), all'estero (45%). Pranzo e cena di Natale sarà soprattutto a casa (92%), al ristorante l'8%.