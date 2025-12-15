Tredicesima 2025, in arrivo 52.5 miliardi entro Natale

Quasi 5,2 miliardi di euro il valore dei consumi generati dalla tredicesima 2025 con una crescita del 2% rispetto allo scorso anno. La stima è del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. La dinamica dei consumi natalizi, al netto dell'inflazione, sale dell'1,4% nel confronto con il 2024 ascolta articolo

Nelle tasche degli italiani stanno per arrivare 52,5 miliardi di tredicesime con un aumento dell'1,2 sul 2024 ma solo uno su due la userà per i regali, mentre cresce la quota di chi la destina al risparmio e alle spese obbligate. E' quanto emerge da un sondaggio Ipsos Confesercenti sull'utilizzo della mensilità aggiuntiva, in arrivo per circa 36 milioni di italiani pensionati e dipendenti.

Confesercenti-Ipsos: cresce quota destinata al risparmio Il 50% indica i regali come destinazione prioritaria, con una punta nel Mezzogiorno (59%). Accanto ai doni, tengono le altre spese festive (22%) e i viaggi (23%). Ma cresce anche la componente prudenziale: il 31% userà la tredicesima per incrementare il risparmio e il 20% la destinerà a bollette e pagamenti arretrati. A questa linea di cautela si affiancano altre spese obbligate e voci di gestione del bilancio: l'11% la userà per pagare mutui o finanziamenti e il 14% per la salute. Restano poi quote non trascurabili di utilizzo "funzionale": il 21% indica spese per la casa, il 18% altri acquisti di beni o servizi e il 9% la destinerebbe a investimenti. Anche i saldi entrano già nei piani: il 27% prevede acquisti a gennaio usando risorse della tredicesima. Approfondimento Natale 2025, da Jesolo a Custonaci: i 10 presepi più belli d'Italia

Una quota del 5% dichiara di non aver ancora deciso "La tredicesima - spiega Confesercenti- tiene insieme due Italie: quella che fa partire le spese di fine anno e quella che prova a mettere ordine nei conti. È un segnale chiaro: l'aumento dell'occupazione, da solo, non basta se i redditi reali restano compressi e il lavoro, dipendente e autonomo, continua a impoverirsi. Per rimettere in moto i consumi in modo stabile bisogna accelerare il recupero potere d'acquisto, riducendo il peso fiscale e sostenendo la contrattazione di qualità". Approfondimento Palermo, tra mare e monumenti la pedalata dei Babbi Natale

Quali sono i regali e quanto si spende per Natale? Dai risultati del sondaggio realizzato attraverso i social (352 rispondenti) da Confcommercio Milano, Monza, Lodi e Brianza, emerge che i soldi per la tredicesima verranno soprattutto impiegati (risposta multipla) per spese relative alla casa e alla famiglia, per i regali di Natale e per pagare tasse e bollette. Nei prodotti e servizi che possono essere regalati per Natale emergono: capi d'abbigliamento, prodotti enogastronomici, libri ed ebook, giocattoli e prodotti per la cura della pelle. Budget di spesa: tra i 100 e i 300 euro per il 36% e fra i 300 e i 500 euro per il 29%; meno di 100 euro per il 16% e tra i 500 e i 1.000 euro per il 15%. Il 4% spenderà oltre i 1.000 euro. Approfondimento Turismo, le mete più cercate per i viaggi a Natale e Capodanno