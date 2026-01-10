Offerte Sky
“Mia Moglie”, perquisiti i gestori del gruppo Facebook sessista: una donna e un 24enne

Cronaca
©IPA/Fotogramma

I decreti sono stati emessi dalla Procura di Roma. Le indagini hanno portato all'identificazione di una donna di 52 anni e di un ragazzo di 24 anni, oltre all’individuazione del titolare dell’account con cui veniva amministrata la pagina: un settantenne deceduto il 30 marzo. Sequestrati i dispositivi informatici, che verranno analizzati per accertare le responsabilità degli indagati

Novità dalle indagini sul gruppo Facebook sessista “Mia Moglie”, finito sotto osservazione dopo numerose segnalazioni arrivate alla Polizia postale nel mese di agosto. La polizia ha eseguito i decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Roma nei confronti di persone ritenute coinvolte nell’attivazione e nella gestione del gruppo. Le indagini hanno portato all'identificazione di una donna di 52 anni e di un ragazzo di 24 anni, oltre all’individuazione del titolare dell’account con cui veniva amministrata la pagina: un settantenne leccese deceduto il 30 marzo 2025.

 

Sequestrati dispositivi informativi  

 

Nel corso delle perquisizioni, effettuate dagli operatori specializzati del servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, del Cosc di Bari e della Socs di Lecce, sono stati sequestrati i dispositivi informatici che verranno analizzati per definire le responsabilità degli indagati. Il gruppo, composto da migliaia di utenti, era utilizzato per condividere e commentare immagini di donne, definite nei commenti mogli o compagne, pubblicate verosimilmente senza il consenso delle persone ritratte. A seguito della segnalazione della Polizia postale, Facebook ha collaborato con gli investigatori e ha disposto la chiusura definitiva della pagina.

