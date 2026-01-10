I decreti sono stati emessi dalla Procura di Roma. Le indagini hanno portato all'identificazione di una donna di 52 anni e di un ragazzo di 24 anni, oltre all’individuazione del titolare dell’account con cui veniva amministrata la pagina: un settantenne deceduto il 30 marzo. Sequestrati i dispositivi informatici, che verranno analizzati per accertare le responsabilità degli indagati

Novità dalle indagini sul gruppo Facebook sessista “Mia Moglie” , finito sotto osservazione dopo numerose segnalazioni arrivate alla Polizia postale nel mese di agosto. La polizia ha eseguito i decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Roma nei confronti di persone ritenute coinvolte nell’attivazione e nella gestione del gruppo. Le indagini hanno portato all'identificazione di una donna di 52 anni e di un ragazzo di 24 anni, oltre all’individuazione del titolare dell’account con cui veniva amministrata la pagina: un settantenne leccese deceduto il 30 marzo 2025.

Sequestrati dispositivi informativi

Nel corso delle perquisizioni, effettuate dagli operatori specializzati del servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, del Cosc di Bari e della Socs di Lecce, sono stati sequestrati i dispositivi informatici che verranno analizzati per definire le responsabilità degli indagati. Il gruppo, composto da migliaia di utenti, era utilizzato per condividere e commentare immagini di donne, definite nei commenti mogli o compagne, pubblicate verosimilmente senza il consenso delle persone ritratte. A seguito della segnalazione della Polizia postale, Facebook ha collaborato con gli investigatori e ha disposto la chiusura definitiva della pagina.