“Mia Moglie”, perquisiti i gestori del gruppo Facebook sessista: una donna e un 24enneCronaca
Novità dalle indagini sul gruppo Facebook sessista “Mia Moglie”, finito sotto osservazione dopo numerose segnalazioni arrivate alla Polizia postale nel mese di agosto. La polizia ha eseguito i decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Roma nei confronti di persone ritenute coinvolte nell’attivazione e nella gestione del gruppo. Le indagini hanno portato all'identificazione di una donna di 52 anni e di un ragazzo di 24 anni, oltre all’individuazione del titolare dell’account con cui veniva amministrata la pagina: un settantenne leccese deceduto il 30 marzo 2025.
Sequestrati dispositivi informativi
Nel corso delle perquisizioni, effettuate dagli operatori specializzati del servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, del Cosc di Bari e della Socs di Lecce, sono stati sequestrati i dispositivi informatici che verranno analizzati per definire le responsabilità degli indagati. Il gruppo, composto da migliaia di utenti, era utilizzato per condividere e commentare immagini di donne, definite nei commenti mogli o compagne, pubblicate verosimilmente senza il consenso delle persone ritratte. A seguito della segnalazione della Polizia postale, Facebook ha collaborato con gli investigatori e ha disposto la chiusura definitiva della pagina.