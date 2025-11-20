“Mia Moglie”, una donna tra gli amministratori del gruppo Facebook

Il gruppo, con oltre 32mila iscritti, è stato bloccato e rimosso da Meta dopo l’esplosione del caso lo scorso agosto. Gli utenti, per lo più uomini, postavano foto intime e private delle proprie mogli e compagne a loro insaputa. La polizia postale ha aperto un’indagine per diffusione illecita di foto e video sessualmente espliciti

Ci sarebbe anche una donna tra gli amministratori di “Mia Moglie”, il gruppo Facebook chiuso da Meta ad agosto 2025 per diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. Sul profilo, con oltre 32mila iscritti per lo più uomini, gli utenti pubblicavano immagini intime di mogli, compagne e altre donne ignare che venivano così esposte ai commenti volgari e sessisti degli iscritti al gruppo. A tre mesi di distanza proseguono le indagini della polizia postale che avrebbe individuato le due persone che gestivano il profilo: insieme a un uomo, che collaborava alla pubblicazione e alla moderazione dei contenuti, ai vertici del gruppo Facebook c’è una donna. A rivelarlo è Repubblica che spiega come i due utilizzassero cellulari intestati a terze persone e sim card anonime per gestire i contenuti e rendere così più difficile l’identificazione da parte delle autorità.