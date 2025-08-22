Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Sui social senza consenso, la violenza di rendere le donne un oggetto

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi

32mila persone – perlopiù uomini – erano iscritte al gruppo Facebook “Mia moglie”, dove presunti mariti si scambiavano immagini di donne, alcune ignare, con commenti sessualizzanti e violenti. Per Carolina Capria, scrittrice ed esperta di questioni di genere, è uno “stupro digitale”. In casi simili, la denuncia pubblica sembra necessaria. Ma far uscire il nome del gruppo è rischioso per le survivor, che "rischiano di essere esposte ancora di più”, spiega una criminologa clinica dell’associazione “Permesso Negato”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ