Auto, un 2025 con la marcia in folle

Una cosa è certa: il tira e molla sul futuro del motore endotermico europeo è tutt'altro che finito. Intanto però il mercato dell'auto sembra aver smarrito la bussola. Senza una direzione chiara, si perde terreno. Soprattutto in Italia: tra calo delle vendite e transizione indigesta, il nostro Paese rischia di riempirsi di auto vecchie diventando preda di draghi asiatici. Siamo tra i pochi a nutrire resistenze sull'elettrico. Ma quali altre soluzioni valide sono pronte?