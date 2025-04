L’incontro a sorpresa, rigorosamente a porte chiuse, si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile nell’abitazione di Santa Marta dove, da oltre due settimane, il Pontefice sta proseguendo la convalescenza dopo il ricovero al Policlinico Gemelli. Durante i venti minuti della visita, seguita alla tappa in Parlamento, il Pontefice e il Monarca inglese si sono cambiati reciprocamente doni e messaggi di solidarietà reciproca in virtù del complicato momento per la salute. Non è mancato l’augurio di Francesco per l’anniversario di matrimonio alle Loro Maestà, che ricorreva proprio durante la giornata. Dalle fotografie pubblicate da Buckingham Palace e il Vaticano, Papa Francesco appare seduto e sorridente senza naselli per l’ossigeno, né mascherina, intento nello stringere la mano della regina Camilla, leggermente protesa verso di lui. Lo sguardo gaudente è rivolto verso Re Carlo, che in piedi, ha tra le mani un dono per Bergoglio.