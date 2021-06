Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 28 giugno. LIVE

Salvini: "Tolta mascherina un minuto dopo mezzanotte"

"Ieri sera a mezzanotte e un minuto ero in giro a Milano in bici con amici e ci siamo fermati, perché simbolicamente, da un punto di vista sociale, morale, del lavoro, è un bel passo in avanti, sempre prudenza, ma un bel ritorno alla normalità su cui la Lega ha insistito parecchio. Mi spiace per i campani perché c'è una regola approvata dalla comunità scientifica e invece dove c'è il ducetto De Luca la gente ha disposizioni e vita diverse e non mi sembra normale". Così Matteo Salvini.