Vaccino, Sileri: “Variante Delta? Bisogna correre con le seconde dosi”

Nessun timore eccessivo, attualmente, per la variante Delta del coronavirus nel nostro Paese, ma reale fiducia nei vaccini. Lo ha confermato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, nel corso di un intervento a “24 Mattino”, in onda su Radio24. “Non c'è preoccupazione per la variante Delta ma dobbiamo controllarne l'andamento anche alla luce dell'esperienza del Regno Unito: lì i contagi sono aumentati di molto, ma il numero di ricoveri e decessi è rimasto sostanzialmente stabile. A dimostrazione che la variante è 'coperta' dalla doppia dose di vaccini, con minime differenze tra un vaccino e l'altro”, ha spiegato. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)