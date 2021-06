Covid, dove sono i focolai della variante Delta registrati in Italia

19/19 ©IPA/Fotogramma

Trinità d'Agultu resta in coprifuoco fino a giovedì 1 luglio, dopo il focolaio partito dal set del film La Sirenetta, in lavorazione nelle coste del nord Sardegna. 15 membri della troupe erano risultati positivi alla variante Delta del coronavirus, e le persone contagiate in paese sono in tutto 22 fra residenti e non. "La situazione è sotto controllo e i positivi si stanno negativizzando, ma ho preferito prolungare il coprifuoco per precauzione, per non rischiare di compromettere la stagione turistica", spiega il sindaco, Giampiero Carta