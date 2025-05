Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 maggio: la rassegna stampa

Il presidente Usa Donald Trump convoca il leader del Cremlino Vladimir Putin a Istanbul, in Turchia, in vista del vertice con l'Ucraina per discutere della tregua. Il rilascio da parte di Hamas dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander dopo 584 giorni. Le parole di Papa Leone XIV ai giornalisti: "Disarmiamo le parole". E ancora la questione dazi, con l'intesa tra Stati Uniti e Cina che tagliano le tariffe per 90 giorni. Queste alcune delle notizie principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani