Ex Ilva, cassa integrazione richiesta per quasi 4mila lavoratori

Dopo il blocco dell’altoforno 1 dell’ ex Ilva per un grave incendio e la conseguente diminuzione della produzione a causa del sequestro della Procura, arriva la richiesta di cassa integrazione da parte di Acciaierie d’Italia, in amministrazione straordinaria. La domanda è stata comunicata ai sindacati e riguarda in tutto 3926 addetti, 3538 dei quali provengono solo dallo stabilimento di Taranto. La mossa arriva a seguito del grave incendio che aveva colpito il 7 maggio scorso l’altoforno 1 dello stabilimento tarantino, a causa dello scoppio di una tubiera: l’incidente aveva indotto la Procura a sequestrare l’impianto, provocando un dimezzamento della produzione.

La replica del coordinatore nazionale siderurgia per Fiom-Cgil

La risposta della Cgil è stata secca. Il coordinatore nazionale siderurgia per Fiom-Cgil, Luigi Scarpa, ha detto: “La Fiom-Cgil non accetterà percorsi di cassa integrazione senza alcuna chiarezza sulle prospettive future dell'ex Ilva. Non può essere che i lavoratori ancora una volta paghino le conseguenze dell'incapacità di far partire la decarbonizzazione degli impianti. In questo modo si mettono in discussione tutte le tutele salariali, occupazionali e di messa in sicurezza dei lavoratori e degli impianti, che abbiamo conquistato nei precedenti accordi”. Prosegue poi il coordinatore: “Da mesi diciamo che le risorse non sono state garantite in modo sufficiente ad assicurare il piano di ripartenza e ora non può essere che la soluzione sia collocare i lavoratori in cassa integrazione chissà per quanto tempo. Per quel che ci riguarda va contrastato questo percorso unilaterale. Ne discuteremo con i lavoratori e le altre organizzazioni sindacali”.