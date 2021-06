Covid: in Italia variante Delta al 16,8%, la più diffusa rimane Alfa

16/16 ©Ansa

In Italia, di fronte alla variante Delta, "serve continuare con determinazione la campagna vaccinale, continuare e aumentare i tamponi, aumentare il sequenziamento", ha detto anche il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "La variante Delta sta creando incertezza anche sulla ripresa economica", ha aggiunto. E ha messo in guardia su possibili nuove ondate: "A settembre non vogliamo trovarci nella stessa situazione dello scorso anno. In un anno avremo pure imparato qualcosa"