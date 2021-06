Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 26 giugno. LIVE

La variante Delta avanza in Italia: negli ultimi 30 giorni è passata dal 4,2% del totale delle infezioni in maggio al 16,8% in giugno. Via libera del Cts alla riapertura in zona bianca delle discoteche ma solo quelle all'aperto, solo al 50% della capienza e solo ai possessori di green pass. Stabilire la data della riapertura spetterà poi al Governo. Dal Live IN a Firenze Speranza e Locatelli assicurano: due dosi proteggono dalle varianti. E Emer Cooke dell'Ema ribadisce: i vaccini autorizzati sono sicuri