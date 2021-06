Sky TG24 Live in Firenze, alle 9 il via alla seconda giornata. DIRETTA

Seconda e ultima giornata per Sky TG24 Live In Firenze, il format che porta l’informazione nelle piazze e nelle città italiane, con approfondimenti e dibattiti affrontati con alcune delle più importanti personalità italiane e internazionali. Il tema di questa edizione è “Le sfide del presente”, per approfondire e raccontare l’Italia che riparte, l’Europa del piano Next Generation EU e il mondo post Covid. Dopo la prima giornata, numerosi gli ospiti anche oggi. Si parte alle 9 con un panel sulla comunicazione politica con il portavoce del Presidente della Repubblica Giovanni Grasso e la portavoce della Corte Costituzionale Donatella Stasio. Si chiude alle 18, con un’intervista all'ex calciatore della Juventus e della Nazionale, Alessandro Del Piero.

