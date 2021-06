Sky TG24 Live in Firenze, il via alle 13: ospiti e programma. DIRETTA

Inizia alle 13 di oggi, con un tg in diretta da Firenze, seguito da un’introduzione del direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, il secondo appuntamento di Live In, il format del canale di news che porta l’informazione nelle piazze e nelle città italiane, per creare confronto, commento e dibattito con alcune delle più importanti personalità italiane e internazionali. Il tema sarà “Le sfide del presente”, per approfondire e raccontare l’Italia che riparte, l’Europa del piano Next Generation EU e il mondo post Covid. Numerosi gli ospiti della prima giornata. Il primo sarà l’astronauta Esa Luca Parmitano alle 13.40. Alle 20.35 faccia a faccia col nuovo leader del M5s ed ex premier Giuseppe Conte. Si chiude alle 21 con un’esibizione dal vivo della cantautrice Levante. Domani la seconda e ultima giornata prenderà il via alle 9.

Lo speciale LIVE IN