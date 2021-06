Live In Firenze, Lamorgese: la sfida globale è l'immigrazione

Il ministro dell'Interno Lamorgese ospite dell'evento in esterna di Sky TG24. "La sfida del presente non può che essere quella globale dell'immigrazione. E' una sfida che coinvolge tutti i Paesi - ha detto il ministro -. Speriamo che l'Europa trovi soluzioni concrete. Stiamo andando avanti con le trattative parlando di redistribuzione del 30% per Paese, ma va rivisto l'accordo nel complesso. La vera sfida non è la ricollocazione, ma il senso di responsabilità che l'Europa ha dimostrato e bisogna usare pragmatismo. Parlare di emergenza però è esagerato". "Il fronte esterno dell'imigrazione è quello più importante, se i migranti arrivano in autonomia non li puoi rimandare indietro. Sul fronte libico anche la Libia ci ha detto che è un Paese di transito, vanno aiutati anche con corridoi umanitari", ha aggiunto. Sul fronte dei diritti civili sul ddl Zan ha detto: "C'è stato intervento da parte del Vaticano, ma credo che si debba gettare acqua sul fuoco e sia necessario dialogare anche tra Stati e chiarire aspetti che possono essere valutati con animo sereno".

Chi è



Luciana Lamorgese già prefetto di Venezia dal 2010, Lamorgese ha svolto le funzioni di capo di gabinetto del ministero dell’Interno dal 2013 al 2017. E dal 2017 al 2018 è stata prefetto di Milano