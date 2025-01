Lutto nel giornalismo, è morto Furio Colombo: aveva 94 anni

È morto stamattina a 94 anni Furio Colombo. Ne dà notizia la famiglia. Giornalista di primo piano, Colombo era stato inviato Rai, editorialista de La Repubblica, direttore dell'Unità, fondatore del Fatto quotidiano nonché parlamentare per tre legislature per i Ds, l'Ulivo, il Pd.

I funerali domani nel cimitero Acattolico di Roma

''Nella mattinata di oggi è deceduto all'età di 94 anni Furio Colombo, assistito dalla moglie Alice e dalla figlia Daria'', fa sapere una nota della famiglia. I funerali si svolgeranno al Cimitero Acattolico di Roma domani mercoledì 15 gennaio alle ore 15.00 ''Intensissima la sua attività di giornalista - ricorda ancora la nota - che lo ha visto inviato della Rai e corrispondente dagli Stati Uniti, editorialista di Repubblica, direttore de L'Unita, fondatore del Fatto Quotidiano. "Parlamentare per tre legislature per i DS L'Ulivo e il PD - psoegue la nota - ha svolto un'intensa attività culturale come autore di testi letterari e cinematografici e diretto per tre anni l'Istituto di Cultura di New York, nonché titolare di cattedra alla Columbia University. Ha svolto anche incarichi aziendali prima alla Olivetti e poi come Rappresentante Fiat negli Stati Uniti''.