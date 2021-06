Live In, Luca Parmitano: partire dall'attenzione all'ambiente

Il primo ospite dell’evento in esterna di Sky TG24 è l’astronauta dell’Esa-Agenzia Spaziale Europea

Luca Parmitano, è il primo ospite di Sky TG24 Live In Firenze. L'astronauta dell'ESA-Agenzia Spaziale Europea è nato a Paternò (Catania), nel 1976. Colonnello dell’Aeronautica militare, è stato il primo italiano a compiere un'attività extraveicolare e il primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Due missioni di lunga durata al suo attivo, Volare dell’ASI nel 2013 e Beyond dell’ESA nel 2019. Parmitano vive tra Houston e Colonia, è appassionato di sport e pratica triathlon.



"La prima sfida è l'ambiente"

"La prima sfida da vincere è quella della civiltà e del rispetto dell'ambiente", ha detto l'astronauta. "Guardiamo alla luna con attenzione - ha detto invece rivolgendo il pensiero alle sue sfide personali - anche se Marte ha il suo fascino". "Ci vorrà del tempo prima che lo spazio dia accesso al tursmo di massa, il volo di Bezos è suborbitale quindi meno complesso. Io non posso permettermi di viaggiare così quindi continuerò a vivere lo spazio da professionista", ha dichiarato sul turismo spaziale. "Porterei tutti gli uomini politici nello spazio per vedere con i loro occhi da un altra visuale la nostra terra, la bellezza e la fragilità del nostro pianeta. Mettersi dalla parte dell'ecologia è un investimento, c'è tanto da creare. Per un imprenditore questo dovrebbe essere un terreno fertile. I giovani hanno questa attenzione. Chi fa politica deve essere attento alle volontà di questa generazione", ha chiuso.