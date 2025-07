Milano, incendio in appartamento a Sesto San Giovanni: morto un uomo

Tragedia in un edificio di quattro piani, probabilmente scaturita da un incendio al piano terra. Vigili del fuoco, 118 e polizia scientifica sul posto per le verifiche

Nelle prime ore di mercoledì 23 luglio un incendio si è sviluppato in un appartamento al piano terra di un edificio residenziale di Sesto San Giovanni, cittadina dell’hinterland milanese. Le fiamme, le cui cause sono tuttora in fase di accertamento, hanno provocato il decesso di una persona ancora non identificata