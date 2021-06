La star social Khaby Lame si racconta a Live In: mi sento un comico

Il Tiktoker Khaby Lame, che recentemente ha superato come seguito altri big tra gli influencer come Chiara Ferragni, diventando un fenomeno da 77 mln di followers, è stato tra gli ospiti di Sky TG24 Live In Firenze. "Ho iniziato a dedicarmi ai video dopo essere rimasto in cassa integrazione e ho potuto dedicarmi così a ciò che mi piace veramente". "Nei miei video non parlo perché preferisco usare il linguaggio universale del corpo. Mi sento un comico perché ho iniziato durante la pandemia dalla mia cameretta a fare video che potessero fare ridere le persone in un momento difficile", si racconta. Sulla cittadinanza italiana spiega: "Sono nato in Senegal, sono in Italia da 20 anni, non mi serve un foglio per sentirmi di un Paese. Alle persone che non hanno la cittadinanza dico che non devono sentirsi giù. E' utile, ma si può essere discriminati anche con quella".